Marina di Pisa: cerimonia in ricordo dei caduti pisani nella Grande Guerra

All’interno del Centenario per ricordare il Milite Ignoto e la sua traslazione, proseguono le iniziative del Comitato Pisano Caduti della Grande Guerra. Mercoledì 13 ottobre è prevista una cerimonia presso la scuola elementare 'Newbery' di Marina di Pisa. La cerimonia organizzata dalla sezione pisana dell’UNUCI (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) si svolgerà a partire dalle 11.30 e vedrà la deposizione di una corona presso la lapide e le allocuzioni degli ospiti. Il tutto sarà accompagnato dalla Banda della Brigata Paracadutisti 'Folgore' che suonerà l’inno nazionale e alcuni canti della Grande Guerra. Per l’amministrazione comunale sarà presente l’assessore alla Legalità, Giovanna Bonanno.