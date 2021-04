I Comuni di Castelfranco, Fucecchio e Santa Croce celebrano il Corpo di Spedizione Brasiliano

Questa mattina è stato celebrato il 76° anniversario della presenza del Corpo di Spedizione Brasiliano nella Riserva Naturale di Montefalcone con una commemorazione presso 'La Marginetta', monumento costruito dai soldati brasiliani tra il 1944 e 1945. La cerimonia, svolta nel rispetto delle vigenti norme anti- contagio, ha ricordato i caduti brasiliani della FEB, la Forca Expedicionaria Brasileira, che si accamparono numerosi nella zona boschiva fuori Staffoli per portare il loro contributo agli italiani colpiti dalla guerra.

Una rappresentanza dell'esercito brasiliano, insieme alle istituzioni locali, ha ricordato il ruolo dei militari brasiliani durante la Seconda Guerra Mondiale e la loro partecipazione alle operazioni militari alleate con una massiccia presenza di uomini anche sulle colline del Valdarno inferiore. I brasiliani portarono a Staffoli le loro razioni di cibo e un po’ di sostegno, anche attraverso cure mediche, alla popolazione civile stremata dalla guerra.

E' stato inoltre ricordata l’importanza simbolica de 'La Marginetta', un monumento unico nel suo genere, costruita ad immagine e somiglianza della Grotta di Lourdes, è forse l’unica costruzione realizzata da soldati durante la Seconda Guerra Mondiale a tema religioso. Fu riscoperta nel 2002 da un cittadino del luogo, Giuliano Cappelli che proprio oggi ha ricevuto da parte dell’Esercito Brasiliano due medaglie in onore del suo prezioso contributo alla conservazione del luogo e alla diffusione della memoria storica.

Alla celebrazione erano presenti il colonnello André Luiz dos Santos Franco, addetto militare dell'Ambasciata Brasiliana, il Tenente Colonnello dei Carabinieri del reparto biodiversità di Lucca Cecilia Tucci, il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, l’assessore del Comune di Santa Croce sull’Arno Daniele Bocciardi. I tre Comuni hanno onorato la celebrazione deponendo una corona di alloro, alla presenza dei loro gonfaloni. Ai Comuni è stato consegnato un diploma e la Medaglia Tributo alla Forza di Spedizione Brasiliana (FEB) da parte del Comandante dell’Esercito Brasiliano, "per i rilevanti servizi prestati all’Esercito Brasiliano" come ringraziamento per l’impegno dimostrato nella tutela e diffusione della memoria storica della FEB durante la Seconda Guerra Mondiale.