Il Comune di San Giuliano Terme a Sant'Anna di Stazzema per la commemorazione dell'eccidio nazista

Il Comune di San Giuliano Terme ha partecipato alle celebrazioni dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema organizzate dal Comune di Stazzema e dal Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dall'assessore all'Istruzione e alle Pari opportunità Lara Ceccarelli, accompagnata dalla Polizia Municipale con gonfalone al seguito. Dopo la commemorazione e gli interventi istituzionali, l'assessora ha deposto sull'ossario un fiore donato dai ragazzi della scuola 'Mameli' di Mezzana.

"E' un onore rappresentare l'amministrazione comunale in questa giornata così importante ed emozionante - commenta Ceccarelli - quel 'mai più' che i superstiti e i parenti delle vittime della strage di Sant'Anna hanno ripetuto per anni e continuano ancora oggi a ripetere non può lasciarci indifferenti: dobbiamo raccogliere questi insegnamenti e promuovere la cultura della pace soprattutto a partire dalle scuole. Essere qui oggi è un dovere civico e morale, contro tutti i fascismi, l'intolleranza e la violenza".