Giorno della Memoria: le iniziative in programma a Pisa

Giovedì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge del 20 luglio 2000 dal Parlamento Italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio giornata di commemorazione delle vittime dell'Olocausto durante la Seconda guerra mondiale. Per celebrare la ricorrenza il Comune e la Prefettura di Pisa, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Pisa, hanno organizzato un significativo programma di iniziative.

"Dal 2000 - dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsague - la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 'Giorno della Memoria', data in cui furono aperti i cancelli di Auschwitz, per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la prigionia, la morte di tanti innocenti. La mattina del 27 apporremo uno striscione commemorativo a Palazzo Gambacorti, luogo che rappresenta la città e il suo governo, e a seguire ci saranno una serie di iniziative per non dimenticare le vittime della Shoah. Lo scorso anno abbiamo intitolato uno spazio pubblico ad Anna Frank, una rotatoria tra l’Aurelia e via delle Cascine, iniziativa fortemente voluta e doverosa non solo nei confronti della Comunità Ebraica ma di tutti i cittadini pisani. Settantasette anni fa l'apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz ha svelato al mondo l'orrore dello sterminio di donne, uomini e bambini che non avevano colpe. Per evitare che tragedie di tale entità si ripetano, è compito di tutti, istituzioni e cittadini soffermarsi, riflettere e ricordare il passato per progettare un futuro migliore per il nostro Paese e per l’Europa. Il dolore del genocidio, triste pagina della storia umana, è ancora vivo in noi e non potrà mai essere dimenticato".

Il programma delle iniziative:

- Esposizione dal balcone di Palazzo Gambacorti di striscione commemorativo

- Dalle ore 9 alle ore 11 Consiglio Comunale dedicato al Giorno della Memoria

- Ore 14.30 deposizione corona di alloro alla lapide che ricorda il sacrificio di Pardo Roques e dei pisani ebrei e non ebrei uccisi dai nazisti sotto il suo tetto (via Sant’Andrea 45/60)

- Ore 15 Sinagoga di Pisa - via Palestro, 24 - Presentazione del video 'Di Razza', testo di Laura Forti, regia di Teo Paoli

- 24 - 31 gennaio, Atrio di Palazzo Gambacorti - L'Olocausto raccontato dallo United States Holocaust Memorial Museum, mostra divulgativa a cura dell'Associazione Il Mosaico

- 31 gennaio ore 15:30 Biblioteca comunale SMS - via S. Michele degli Scalzi, 178 - Presentazione del libro di poesie 'La voce di Auschwitz' di Maria Cristina Coppini. Interverranno la poetessa e critica d'arte Sandra Lucarelli e il poeta Alessandro Scarpellini.