La Podistica Ulivetese ricorda le vittime dell'attentato alla stazione di Bologna

La Podistica Ulivetese scende in strada per ricordare e commemorare le vittime e i feriti di una delle stragi più sanguinose della storia repubblicana: il 2 agosto 1980 nella stazione di Bologna un ordigno, piazzato nella sala d'aspetto, falciò la vita di 85 persone e ne ferì altre 200, squarciando la tranquillità di una mattina di mezza estate. A distanza di 43 anni l'associazione ulivetese ha voluto reintrodurre quella che qualche anno fa era la 'Staffetta per non dimenticare la strage della stazione di Bologna'.

"Chiaramente non sarà una staffetta ma sarà una camminata sulla pista ciclabile - precisa la Podistica Ulivetese - partendo da Uliveto Terme, nella via intitolata al triste evento e dove è situata la targa commemorativa". Il raduno è fissato alle 9.15 di mercoledi 2 agosto: "I partecipanti - prosegue la Podistica guidata dal presidente Alvaro Passetti - possibilmente possono indossare una maglietta bianca, e dall'inizio di via 2 Agosto ci sarà questa camminata commemorativa con destinazione finale il parcheggio del Penny a Caprona, dove all'ora che identifica questo triste evento verrà effettuato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime".

"Data la natura apolitica di questa manifestazione si invita anche la popolazione di Uliveto e dintorni a partecipare, per portare la propria testimonianza personale. E se qualche gruppo podistico della zona volesse unirsi a questa iniziativa, sarebbe ben accetto. A fine manifestazione ci sarà un piccolo rinfresco offerto dalla Podistica Ulivetese e sarebbe bello vedere una bella risposta da parte di tante persone che regaleranno un ora del loro tempo per una giusta causa. Un grazie anticipato da parte della Podistica Ulivetese al sindaco Matteo Ferrucci e a tutti coloro che saranno presenti mercoledi 2 agosto".