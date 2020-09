Commemorazione a Vecchiano per i defunti nel periodo del lockdown

Si è svolta nella serata di ieri sera 11 settembre al Cimitero di Vecchiano la cerimonia di commemorazione dei defunti vecchianesi, scomparsi durante il periodo di emergenza rossa per Covid19 che aveva anche ridotto le funzioni funebri. "È stato un gesto simbolico utile a dare l'estremo saluto a tutti coloro che sono venuti a mancare nei mesi peggiori dell'epidemia - spiega il sindaco Massimiliano Angori - per i quali non è stato possibile realizzare un rito funebre classico, a causa delle prescrizioni in vigore e delle restrizioni attive in quei mesi per ridurre i contagi. Come Amministrazione e Giunta Comunale avevamo promesso questo momento di ricordo corale per i nostri concittadini, e per questo abbiamo invitato tutti i familiari delle persone decedute. Don Renato Melani, della Parrocchia di S.Alessandro, è stato parte attiva dell'organizzazione della commemorazione e ha celebrato una Santa Messa in ricordo dei defunti; a lui va un sentito ringraziamento da parte di tutta la nostra comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con questa commemorazione presso il Cimitero di Vecchiano - conclude il primo cittadino - abbiamo voluto salutare degnamente i vecchianesi scomparsi durante quei terribili mesi: un'azione di sostegno e vicinanza anche per i loro cari, e un atto dovuto da parte dell'istituzione locale che ha sempre voluto essere vicino, con ogni modo possibile, alla nostra collettività in questa straordinaria emergenza sanitaria".