Venditori e parcheggiatori abusivi: blitz della Municipale

Controlli in zona Duomo e lungo l’asse pedonale ieri pomeriggio da parte degli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia municipale per contrastare il commercio abusivo di prodotti con marchio contraffatto e i reati predatori in generale.



Pattugliate, con personale in divisa ed in abiti civili, le zone di Largo Cocco Griffi, via Cardinale Maffi e via Santa Maria.

Il servizio ha portato al sequestro di 35 borse, 30 cinture e 40 orologi, tutti oggetti con marchi contraffatti di note griffe.



In via Andrea Pisano, invece, gli agenti hanno sorpreso due cittadini extracomunitari intenti a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Ai due è stata elevata una sanzione amministrativa di 771 euro e emesso l’ordine di allontanamento dalla zona circostante l’area monumentale, con l’ammonimento che, in caso di recidiva, prevede denuncia all’autorità giudiziaria, ulteriore sanzione di 900 euro e applicazione del daspo urbano.





Sono stati poi individuati, pedinati, e subito allontanati, alcuni noti individui conosciuti per i precedenti di furti e rapine.L'invito della Polizia municipale ai titolari delle attività commerciali ubicate nell’asse pedonale è di continuare a segnalare ogni reato di cui sono vittime, per consentire l’organizzazione di idonei servizi di prevenzione e contrasto da parte degli agenti Nucleo Centro Storico, attività che contribuisce in maniera fondamentale alla sicurezza dei negozianti del centro cittadino.