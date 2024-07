San Giuliano, Confesercenti incontra il sindaco Cecchelli: "Commercio e turismo al centro dei progetti"

"La promozione di un territorio e del suo tessuto economico si fa anche organizzando iniziative di livello che ben si inseriscano in realtà ancora ricche di negozi e tradizionali e con una vocazione turistica in continua crescita. Questo è sicuramente il caso di San Giuliano". Questo il commento di Confesercenti al termine dell’incontro avuto con il neo

sindaco Matteo Cecchelli, Confesercenti rappresentata dal suo coordinatore comunale Venanzio Fonte ed il responsabile Pisa e Monte Pisano Daniele Benvenuti.

"Un incontro che abbiamo subito chiesto al primo cittadino - spiegano Fonte e Benvenuti - innanzitutto per congratularci con lui e per un grandissimo in bocca al lupo. Saluto anche a nome della presidente Confesercenti Monte Pisano Cindy Del Tacca. Con Cecchelli abbiamo analizzato le questioni legate al commercio ed al turismo, in attesa poi di confrontarci anche con la nuova assessora Angela Pisano".

Territorio termale che secondo Confesercenti "è ancora molto ricco di attività tradizionali ben radicate e dislocate nelle

varie frazioni. Segno di una imprenditoria vivace che ancora resiste nonostante i continui attacchi di grande distribuzione e colossi del commercio on line. Negozi di vicinato - proseguono i due dirigenti di Confesercenti - che ben si inseriscono in una sempre più spiccata vocazione turistica di San Giuliano, con le Terme ed i suoi percorsi naturalistici a fare da volano".

Confesercenti ha illustrato al sindaco alcuni progetti di promozione da mettere a terra già dal prossimo autunno. "Avevamo apprezzato nel programma elettorale di Cecchelli la volontà di far vivere tutto l’anno l’importante area di Pontasserchio che ospita l’Agrifiera. Nelle prossime settimane presenteremo alcuni progetti di qualità che possono ben calarsi in quell’area. Altri progetti vorremmo realizzarli anche a San Giuliano, magari sfruttando lo spazio riqualificato del Parterre. Pronti -- concludono Venanzio Fonte e Daniele Benvenuti - anche a mettere a punto di concerto con l’amministrazione comunale un cartellone di eventi per tutto il 2025".