Covid, il commissario Figliuolo in Toscana: "Partita male, ora tra le migliori su anziani e fragili"

"La Toscana era partita male, inutile nasconderlo, per vari motivi. Oggi è fra le prime regioni nei target di qualità su anziani e fragili". Così, come riporta FirenzeToday, il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo, oggi in visita in Toscana, al termine del sopralluogo a Firenze all'hub vaccinale del Mandela Forum, accompagnato tra gli altri dal capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, dal presidente della Regione Eugenio Giani, dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal prefetto Alessandra Guidi.

"Chiedo a tutti presidenti di Regione di andare avanti con i richiami, è facile farsi prendere dalla propaganda, ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60 che hanno il 95% possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo", prosegue Figliuolo, che invita a mettere in sicurezza i più vulnerabili e chiede di "continuare a battere su over 60 e fragili".

Curcio ha invece usato parole di elogio per la Toscana per "la performance elevatissima con oltre il 90% di somministrazioni di quanto distribuito".

Giani da parte sua ha incassato le parole di Figliuolo e Curcio. "L'obiettivo resta quello di arrivare all'immunità di gregge a fine settembre. Oggi in Toscana siamo in grado di somministrare 30/35mila vaccini al giorno, arriveremo a 50mila", dice Giani, che si vaccinerà il 12 di giugno.

Quanto al nuovo caso di questa mattina di Livorno, dove ad una donna sono state somministrate per errore 4 dosi di vaccino invece di una "saranno eseguite verifiche", hanno detto sia Giani che Figliuolo, confidando che si sia trattato di un errore umano, dovuto anche a sovraffaticamento.

Nel pomeriggio il commissario visiterà a Siena un centro vaccinale e il laboratorio di Toscana Life Sciences, dove si producono gli anticorpi monoclonali.