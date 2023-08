La rotatoria intitolata ai Caduti di Kindu è a pieno regime. Dopo l'installazione della nuova illuminazione, che ne arricchisce la funzionalità, si è provveduto al collaudo delle 14 sorgenti luminose ad alta efficienza per uno snodo nevralgico non solo per la viabilità sangiulianese, ma anche per quella dell'intera area pisana, caratterizzato dai molti i mezzi che giornalmente attraversano il tratto a ridosso del confine con Pisa e con il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello.

Il progetto, da 55mila euro di quadro economico, ha previsto tra gli altri interventi la realizzazione del quadro elettrico, comprensivo delle protezioni richieste da normativa (contro i sovraccarichi, contro i corto circuiti e i contatti diretti), oltre ai corretti distanziamenti tra le opere realizzate e la viabilità esistente. "I lavori hanno visto la realizzazione di un impianto elettrico alimentato dalla nuova fornitura di energia elettrica di tipo BT - spiega l'assessore alle politiche per la mobilità e i trasporti Francesco Corucci - attestato sotto quadro elettrico di comando dotato delle apparecchiature necessarie per la protezione e gestito da interruttore astronomico, che permette di programmare l’attivazione e la disattivazione di un circuito in base all’ora o alle condizioni di alba o tramonto dell’area geografica interessata".

"Il posizionamento - prosegue - l’altezza da terra del fuoco e la potenza elettrica delle lampade sono parametri scelti sulla base di calcoli illuminotecnici che garantiscono il raggiungimento dei valori richiesti in accordo alla normativa per lo specifico tracciato viario, utilizzando apparecchi che conseguano la minore potenza installata e il maggiore risparmio manutentivo per la riduzione dell’inquinamento luminoso. Dopo i lavori di montaggio e installazione è stato posato il contatore da parte di E-distribuzione, seguito dal collaudo".

"Si tratta di un importante obbiettivo raggiunto che, ricordo, abbiamo portato a termine nonostante il soggetto attuatore che doveva realizzare i punti luce, insieme ad un distributore ed altre opere a scomputo degli oneri, abbia comunicato al Comune di non voler procedere all'edificazione della stazione carburanti e, dunque, di tutti gli interventi ad essa collegati illuminazione compresa - spiega il sindaco Sergio Di Maio - L'amministrazione comunale si è dovuta dunque accollare l'intera spesa, ma siamo contenti che adesso possiamo godere di un'infrastruttura altamente efficientata, per la cui realizzazione ringrazio l’ufficio comunale Manutenzioni e servizi di facility, oltre alla ditta Engineering costruzioni gruppo Empoli luce srl che ha eseguito i lavori".