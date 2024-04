Cascina: concluse le operazioni di asfaltatura di via Rio Pozzale

I lavori di asfaltatura dei tratti maggiormente deteriorati di via Rio Pozzale sono stati portati a termine. Soprattutto il tratto su cui affacciano le abitazioni è stato completamente rifatto, con un impatto, anche visivo, ben diverso da come si presentava prima. La ditta incaricata sta procedendo adesso alla realizzazione della segnaletica orizzontale, poi la strada potrà essere riaperta regolarmente al traffico.

"Abbiamo iniziato una campagna di asfaltature - spiega il sindaco Michelangelo Betti - che porterà al risanamento di oltre 12.000 metri quadrati di manto stradale, distribuiti su 10 interventi tra Cascina e paesi, risolvendo molte criticità nelle strade del Comune. Anche quello di via Rio Pozzale era un intervento atteso dai cittadini, dato che è una strada percorsa da molte auto negli orari di punta".

Si tratta di un intervento importante cui ha messo mano l’amministrazione comunale e al quale faranno seguito altre asfaltature di notevole impatto. Lunedì 15 aprile, infatti, partirà l’intervento che riguarda la Tosco Romagnola nel tratto tra l’intersezione tra via Pascoli e via Copernico.

"Trattandosi di un lavoro più in profondità - sottolinea il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici - ci saranno inevitabilmente alcuni disagi alla circolazione, che cercheremo di mitigare il più possibile. Asfalteremo anche il famoso tratto di strada che comprende la 'buca davanti al Conad', come è stata ribattezzata. Non ci fermiamo qui: nei prossimi mesi metteremo mano alla riqualificazione di via della Repubblica, con il rifacimento dei marciapiedi e a seguire quello del manto stradale".

Negli ultimi mesi sono tante le strade che hanno visto interventi di ripristino dei tratti deteriorati: via Campi Elisi a Musigliano, via Michelangelo e via Montanara a Cascina, via Ivan Rocchi Ovest a Visignano, via Pagnatico dal cimitero fino all’incrocio con via del Borghetto, via del Borghetto fino all’incrocio con via San Lorenzo, via Savi Sud. Sono già in programma, a breve, anche i lavori in via Fucini e via Manzoni, oltre a via Bartoli (compresi i marciapiedi).

"Le strade che necessitano di essere messe in sicurezza nel nostro territorio sono molte - conclude il vicesindaco Masi - un passo alla volta daremo risposta a tutti. Siamo consapevoli che le situazioni critiche siano molte, ma giorno dopo giorno ci stiamo impegnando affinché nessuno resti indietro".