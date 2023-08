Spende 100 euro in sigarette e rischia fino a 5 anni di reclusione. Un 38enne pregiudicato, residente in provincia di Pisa, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, una volta che è stato rintracciato dai Carabinieri di Cecina. Secondo l'accusa l'uomo ha usato un bancomat rubato giorni prima dall'auto di un residente della cittadina livornese.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il soggetto ha fatto vari acquisti in alcune tabaccherie del cecinese, cautelandosi di effettuare diverse transazioni di piccolo importo in modalità contactless, in modo da non dover utilizzare il pin. Il furto del bancomat è avvenuto una settimana fa, dall'interno dell'auto della vittima: questi ha subito sporto denuncia, ma in poco tempo si è accorto che prima di bloccare la carta qualcuno aveva fatto in tempo ad utilizzarla. E proprio durante l'operazione di blocco, l'operatore del numero verde, ha informato il malcapitato che il bancomat contactless era stato utilizzato durante la notte

Sulla scorta delle informazioni acquisite, i Carabinieri, avviate le indagini, con anche la visione delle registrazioni di videosorveglianza dei distributori di sigarette esterni ai citati esercizi, sono riusciti in poco tempo ad individuare il 38enne. Ora la vicenda diventerà processuale, con le pene dei reati che possono raggiungere i 5 anni di reclusione.