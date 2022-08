Lajatico, progetto turistico 'Cammino d'Etruria Pisa-Volterra': approvazione itinerario di percorso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il tratto Pisa-Volterra, come si legge nella deliberazione n.22 del 26 luglio 2022 del Consiglio Comunale di Lajatico, “prevede un percorso strutturato per escursionisti a piedi ed in mountain bike che dovrebbe andare a formare, con l’analogo progetto proposto dai Comuni del tratto Volterra–Chiusi, un prodotto turistico unico, da promuovere in maniera unitaria, denominato Cammino d’Etruria ”. Lajatico, dopo Volterra e Montecatini Val di Cecina, è il terzo Comune ad avere approvato sul proprio territorio il tracciato del tratto Nord del Cammino d’Etruria. In settembre sono attese l’approvazione del Comune di Collesalvetti e, subito dopo, la Conferenza degli 11 Sindaci per dare impulso alla conclusione del progetto con le approvazioni dei restanti Comuni (Pisa, Livorno, Fauglia, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Capannoli, Terricciola, Chianni). “Il Cammino d’Etruria è un progetto che andrà a colmare un grande vuoto nel sistema turistico toscano” ha affermato il responsabile Cammini della presidenza regionale Toscana, ed effettivamente questo vuoto salta subito all’occhio guardando, a ovest della Francigena, l'Atlante dei cammini della nostra Regione.