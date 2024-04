Il Comune di Pisa alla Fiera del Turismo di Nizza

Dal 5 al 7 aprile scorsi il Comune di Pisa ha partecipato al Salone Turistico 'Idweekend' presso i Giardini Albert 1er di Place Massena, a Nizza: un’importante occasione per promuovere le bellezze del territorio e le esperienze che è possibile vivere nella città della Torre in ogni stagione.

"Nonostante gli indicatori positivi intorno ai flussi turistici in città, le nostre azioni di promozione continuano anche attraverso la partecipazione a fiere e workshop, come la fiera del turismo di Nizza - spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - infatti se vogliamo evolvere in destinazione sempre più attraente per i nuovi trend turistici dobbiamo renderci costantemente competitivi e innovativi sui vari mercati internazionali".

L’evento ha visto la presenza di più di 80 stand in 3mila mq di esposizione: quello del Comune di Pisa si trovava nell’apposito padiglione interamente dedicato alle destinazioni italiane e alle sue eccellenze culturali, turistiche e gastronomiche.