Commercio: il Comune di Pisa finanzia la spesa per gli addobbi di Natale

Addobbi e illuminazione natalizia saranno quest'anno, come anticipato da Confesercenti, sono a carico del Comune di Pisa. Per la prima volta l’amministrazione comunale si prende in carico l’intera spesa per assicurare a Pisa, alle periferie e al litorale, un clima natalizio degno della città, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria che mette in grave crisi attività economiche e commerciali.

"Come amministrazione - spiega l’assessore a turismo e commercio Paolo Pesciatini - quest’anno abbiamo messo in campo uno sforzo importante per garantire gli allestimenti natalizi in città senza gravare su attività commerciali ed economiche, che già in questa fase sono messe a dura prova. In questi giorni le ditte incaricate stanno allestendo l’illuminazione natalizia con dedizione: a loro, assieme alle categorie economiche con le quali sono state condivise le zone, va il mio più sentito ringraziamento. Terminate le illuminazioni si provvederà anche ad implementare ed installare addobbi di Natale nei vari punti. Vogliamo portare il clima di Natale sul litorale, nelle periferie, oltre che nel centro cittadino. Vogliamo rendere tutto il nostro comparto il più accogliente possibile, soprattutto in questo momento difficile".

L’assessore lancia anche un appello: "Invito i miei concittadini a fare acquisti sul territorio comunale. C’è bisogno di aiutare le imprese e le attività di Pisa: sosteniamole con forza, considerando oltre al loro valore economico, quello sociale e culturale. Si tratta per lo più di imprese famigliari che salvaguardano il lavoro e l’occupazione, che danno lavoro a tante famiglie del territorio, e che stanno subendo maggiormente gli effetti di una crisi iniziata nel 2008 e aggravata dall’attuale emergenza sanitaria".