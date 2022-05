Il Comune di Pisa partecipa alla Regata '100 di Montecristo' edizione Pelagos

Il Comune di Pisa parteciperà con una propria imbarcazione alla Regata '100 di Montecristo', riservata ai comuni rivieraschi che hanno aderito alla Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos. L’iniziativa è in programma nel weekend del 20 e 21 maggio, con partenza da Piombino e arrivo al Porto di San Vincenzo. L’obiettivo dell’appuntamento è quello di promuovere gli obiettivi dell'accordo, volto alla protezione dei mammiferi marini e del loro habitat, rafforzando la creazione del network dei Comuni italiani e francesi aderenti alla Carta.

Il Santuario Pelagos è una zona marina di 87.500 km² che nasce da un accordo siglato il 25 novembre 1999 tra Italia, Principato di Monaco e Francia per la protezione dei mammiferi marini nel mar Mediterraneo. Per una applicazione efficace di tale accordo, successivamente è stato chiesto ai Comuni rivieraschi che affacciano sulla porzione di mare interessata, di collaborare per ridurre gli elementi di disturbo e di inquinamento, anche acustico, per i mammiferi marini che, in questi anni, hanno trovato nell’area protetta un ambiente di vita molto favorevole.

Gli obiettivi di questa Carta sono: cercare l'adesione di tutti i comuni costieri del Santuario; rendere più tangibile il Santuario agli occhi del pubblico; creare nuove dinamiche di progettazione e di partenariato con riguardo ai mammiferi marini; coinvolgere a fondo i partner territoriali per promuovere le idee del Santuario e per realizzare azioni concrete a favore dei mammiferi marini; promuovere il Santuario come vero e proprio motore di sviluppo e di animazione per i comuni; coinvolgere i comuni nella missione d'informazione e di sensibilizzazione del Santuario.