Comunicato Associazione per la pace

Durante la mattinata di ieri, 23 febbraio 2024, un corteo di studenti e studentesse, sia maggiorenni che minorenni, manifestava pacificamente per le strade della città di Pisa per richiedere il cessate il fuoco contro la popolazione palestinese. In prossimità del Liceo Russoli, in Via San Frediano, il corteo è stato inspiegabilmente e violentemente aggredito con manganellate dalle Forze dell'Ordine. Alcuni dei manifestanti hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale. Altri sono stati trattenuti senza alcuna apparente e lecita motivazione, nonostante il loro essere inermi e disarmati. Noi di Assopace condanniamo fermamente quanto accaduto e ci stringiamo al fianco degli studenti e delle studentesse, manifestando massima solidarietà per le sofferenze subite e condividendo le loro idee. Reprimiamo con forza questa prevaricazione violenta da parte delle Forze dell'Ordine nei confronti di ragazzi e ragazze, un atto immotivato, brutale e soprattutto antidemocratico. Confidiamo che le autorità competenti considerino la gravità di questo episodio con la stessa attenzione che gli abbiamo dato noi e che vengano presi seri e giusti provvedimenti. Ieri sera, in segno di solidarietà, abbiamo manifestato in cinquemila persone in Piazza dei Cavalieri, dove gli studenti fermati in mattinata non sono riusciti ad arrivare. Uniti, abbiamo gridato il nostro no alla guerra e alla repressione, in qualsiasi forma e modo si manifestino.

Pisa, 24 febbraio 2024