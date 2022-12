Natale 2022: le scuole di musica pisane in concerto nel loggiato di piazza Vittorio Emanuele

Il Natale a Pisa si arricchisce di nuovi appuntamenti culturali e occasioni per portare piccoli interventi musicali anche in zone più critiche della città, come il quartiere stazione. Oltre al programma degli eventi natalizi di 'Pisa is natale', da venerdì 16 fino al 30 dicembre lo spazio sotto le logge in piazza Vittorio Emanuele II davanti alle Poste Italiane sarà animato tutti i giorni da concerti di musica classica, jazz, canti natalizi, musica tradizionale, colonne sonore di film e musica elettronica, che si terranno nella forma di brevi interventi musicali sparsi in diversi momenti della giornata.

Mentre lo scorso anno furono gli artisti a rendere omaggio all’arte di Keith Haring, quest’anno saranno tanti generi musicali ad arricchire il programma delle iniziative di queste festività natalizie, con un programma proposto in via sperimentale, che vede la partecipazione delle scuole di musica pisane, come la Società Filarmonica Pisana, la scuola Bonamici e la scuola di musica elettronica Club to Lab.

Questo il programma dei piccoli interventi musicali che si ripete in più orari durante i giorni dal 16 al 30 dicembre sotto le logge di piazza Vittorio Emanuele II:

- Venerdì 16 ad esibirsi è la Filarmonica con le musiche jazz di Ellington, Gershwin, Jobim, Davis, Tyner e altri.

- Sabato 17 (11.30 e 14.30) Club to Lab con musica elettronica e a seguire gli allievi della classe di pianoforte della Filarmonica (ore 14.30 e 16) con musiche da film di Moricone, Tiersen, Rota, Williams, Zimmer.

- Domenica 18 dicembre (alle 15 e 17) Bonamici con musiche jazz e blues per chitarra, batteria e contrabbasso.

- Lunedì 19 dicembre (alle 14 e 17) lo spettacolo di Club To Lab con la musica elettronica.

- Martedì 20 dicembre (alle 14 e 17) il Club to Lab.

- Mercoledì 21 dicembre (alle 15 e ore 17) ancora Bonamici con canzoni di Natale con arrangiamento jazz per chitarra, tastiera e batteria.

- Giovedì 22 dicembre (alle 11.30 e 14.30), il Club To Lab con la musica elettronica, e a seguire (14.30 e 17) Bonamici co musica jazz per contrabbasso, tromba e batteria.

- Venerdì 23 dicembre (alle 14.30 e 16) spazio alla Filarmonica con la musica classica, brani per pianoforte, flauto, clarinetto, di Bruno, Mozart, Saint Saens, Brahms e altri.

- Dopo la pausa dei giorni di Natale, di nuovo mercoledì 28 dicembre (alle 14 e 16) con la Filarmonica che presenta un repertorio di musica classica, con brani per pianoforte, flauto, clarinetto di Bizet, Brahms e altri.

- Giovedì 29 dicembre (alle 14 e 17) ancora il Club To Lab con musica elettronica, che torna anche venerdì 30 dicembre (11:30 e 14.30) e a seguire (14.30 e 16) la Filarmonica con musica jazz e americana del Novecento per painoforte e flauto, Arlen, Chaplin, Berlin, Churchill & Morey, Fain, Rodgers e altri.