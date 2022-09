Piazza dei Cavalieri sold out per l'omaggio del Teatro Verdi a Ennio Morricone

Grande successo di pubblico per il concerto 'Per Ennio', omaggio a Morricone che ha portato per una sera a Pisa un parterre di musicisti eccezionali, con alcune delle prime parti delle orchestre più importanti d'Italia. Piazza dei Cavalieri registra il pieno di capienza, con quasi duemila spettatori presenti ed un nutrito gruppo di persone che, non avendo trovato un biglietto, si sono accomodate fuori dall'ingresso per cercare comunque di carpire un po' della magia della serata. 'Per Ennio' è l'appuntamento che chiude la rassegna estiva del Verdi, una rassegna di cui ora possiamo tirare un bilancio positivo, non solo per l'ottima risposta del pubblico, ma anche per la varietà dell'offerta, che è spaziata dai grandi concerti in piazza, fino alle collaborazioni coi i piccoli teatri dei borghi del territorio.

L'evento fortemente voluto dalla Presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni e sostenuto dall'amministrazione comunale, che nella persona del sindaco Michele Conti ha tenuto a fare un saluto dal palco prima dell'ingresso dell'orchestra, deve segnare una nuova fase per il teatro cittadino, che grazie ad intraprendenza e idee nuove riesce, non soltanto ad offrire spettacolo entro le sue mura, ma anche a diventare attore positivo nello spazio della città.