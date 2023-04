Al Centro trasfusionale torna il Coro di voci gospel 'Voices of Heaven'

Avevano già cantato in ospedale per la vigilia di Natale, adesso ritornano per la Pasqua. Sono le voci del Coro Gospel 'Voices of Heaven' che canteranno nuovamente a cappella in occasione dell’apertura straordinaria del centro trasfusionale sabato 8 aprile, dalle 10 alle 12, con l’iniziativa 'Din Don Dan: la Santa Pasqua il Coro Gospel saluterà'.

Si tratta dell’ennesima iniziativa di richiamo organizzata dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, in collaborazione con le associazioni dei donatori, per attirare la popolazione e sensibilizzarla a questo gesto di solidarietà così importante per l’ospedale e le persone ammalate.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.