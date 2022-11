Commercio: bando per l’assegnazione di posteggi nei mercati di Ospedaletto, Cep, Putignano e I Passi

Il Comune di Pisa ha pubblicato un bando per l’assegnazione in concessione e contestuale autorizzazione di posteggi nei mercati de I Passi, Ospedaletto, Putignano e in quello di nuova istituzione al Cep. Le concessioni e le autorizzazioni saranno rilasciate per un periodo di dodici anni. "Questo bando - dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - è uno dei primi atti fondamentali che porteranno all’attuazione del nuovo Piano del Commercio. I nuovi posteggi nei mercati de I Passi, Ospedaletto e Putignano, insieme al nuovo mercato settimanale previsto al Cep, consentiranno di rispondere alla domanda e alle esigenze di servizio delle comunità presenti nei nostri quartieri, garantendo un’offerta sempre più all’altezza delle loro necessità. Ricordo - conclude l’assessore - che l’approvazione del Piano, che era fermo da oltre 20 anni, è il risultato di un lungo lavoro e va a ridisegnare mercati storici e fondamentali della città, creandone appunto anche di nuovi".

Il nuovo Piano del Commercio prevede in particolare l’istituzione un nuovo mercato settimanale al Cep e nuovi posteggi nei mercati de I Passi, Ospedaletto e Putignano. Il mercato del Cep si svolgerà il martedì in piazza S. Ranieri, limitrofa alla chiesa omonima. I posteggi previsti sono 10 così suddivisi in base alla categoria merceologica: 4 di genere alimentare, 3 di genere non alimentare e 3 riservisti. Per quanto riguarda I Passi il mercato si svolgerà il venerdì in largo Ippolito Nievo, con 4 posteggi: 2 di genere alimentare e 2 di genere non alimentare. Il mercato di Ospedaletto si svolgerà il giovedì in largo C. N. Massei ed avrà 5 posteggi: 3 di genere alimentare e 2 riservisti. Il lunedì il mercato si svolgerà a Putignano in piazza XXV Aprile, con 10 posteggi: 2 di genere alimentare, 6 di genere non alimentare e 2 riservisti.

Il bando e lo schema di domanda sono visionabili sul sito del Comune di Pisa al seguente link. Le domande potranno essere presentate da parte degli interessati a partire da martedì 29 novembre fino a sabato 24 dicembre. Le domande pervenute prima o dopo i termini indicati saranno dichiarate inammissibili. La domanda, che deve essere redatta sull’apposito modello/schema predisposto in bollo da 16 euro, deve essere sottoscritta ai sensi di legge e presentata in una delle seguenti modalità: direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa in orario di apertura al pubblico da verificare tramite consultazione sul sito web del Comune di Pisa; inviata tramite e-mail PEC a comune.pisa@postacert.toscana.it. Si precisa che non fa fede l’ora e la data di invio della PEC ma il ricevimento da parte dell’Ente che dovrà essere tassativamente entro il giorno di scadenza. Si ricorda infine che se un soggetto intende partecipare al bando per diversi mercati dovrà presentare tante domande quanti sono i posteggi per cui intende concorrere.