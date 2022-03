San Giuliano Terme: concluso il doppio intervento sulle reti idriche di via Lenin

Si è ufficialmente concluso nei giorni scorsi l’importante intervento per il risanamento della rete fognaria e il potenziamento della rete idrica in via Lenin, a San Martino a Ulmiano, nel comune di San Giuliano Terme. Una duplice operazione, che ha portato in totale alla sostituzione di 2,4 chilometri di reti: 1,6 chilometri di fognatura e 800 metri di acquedotto. Le nuove condotte idriche, in realtà, erano entrate in funzione già nel 2020, quando era stata garantita pure la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai lavori. Ora è terminata anche l’ultima parte dell’intervento, con i collegamenti finali delle nuove condotte fognarie.

Il progetto, condotto da Acque Spa in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, ha comportato un investimento da oltre 650mila euro, e aveva due obiettivi principali, adesso raggiunti: migliorare il funzionamento del sistema di smaltimento fognario, e ammodernare la rete acquedottistica locale, eliminando il rischio di nuove perdite.

Nello specifico, gli 800 metri di nuovo acquedotto sono realizzati in ghisa, un materiale più resistente rispetto alle reti di vecchia generazione, e in più è stato garantito il rifacimento di tutti i relativi allacci d’utenza. Non si tratta soltanto di un ammodernamento, ma anche di un potenziamento della rete idrica, se è vero che la condotta in funzione ha un diametro doppio rispetto a quella dismessa, una caratteristica che consentirà evidenti vantaggi in termini di approvvigionamento idrico per la zona circostante.

L’intervento principale in via Lenin rimane però lo spostamento delle tubazioni fognarie: il lavoro, chiuso di recente, ha eleminato il problema dei cattivi odori che si registravano in passato in alcuni periodi dell’anno. Le tubazioni, che prima scaricavano i reflui in un tratto di condotta a gravità, sono state sostituite e collegate alla centralina di via Lenin, con evidenti benefici per il 'secondo tempo' del servizio idrico integrato.