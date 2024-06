Tirrenia, terminata l'asfaltatura di via delle Margherite: i lavori si spostano in un altro quartiere

Pisamo ha aperto un nuovo cantiere in via Agostini della Seta, nel quartiere di Sant'Ermete. In un'ottica di attenzione per le prime periferie della città, è in corso di realizzazione il nuovo marciapiede sul lato destro della strada, mentre sul lato sinistro sarà realizzato un raccordo. I lavori sono iniziati nel mese di maggio e saranno conclusi in circa 60 giorni. Il marciapiede è di 400 metri quadri e sarà realizzato con autobloccanti. Il costo complessivo dell'intervento è di 70.000 euro.

Intanto in questi giorni sono finiti i lavori a Tirrenia, dove è stato realizzato il nuovo marciapiede su entrambi i lati di via delle Margherite, strada oggetto anche di nuova asfaltatura. Pronto anche il nuovo marciapiedi, su entrambi i lati, in vione del Vannini, da via delle Margherite e via del Tirreno.