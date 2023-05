Pontedera: concluso l'intervento notturno sulla rete idrica

Si è chiuso secondo copione l’importante intervento sull’acquedotto nel comune di Pontedera, programmato da Acque nella notte tra il 9 e 10 il maggio. Nonostante il maltempo, che non ha reso facile l’attività delle maestranze di Acque Servizi (incaricate di condurre interventi di particolare delicatezza come quello della scorsa notte), il lavoro si è concluso positivamente. Sul fronte dell’approvvigionamento idrico, la maggior parte delle utenze coinvolte ha potuto contare sul ripristino del servizio entro l’orario previsto.

Come comunicato sin dalla settimana scorsa, l'intervento comportava infatti la sospensione dell’erogazione dalle 23 di martedì sino al mattino di oggi, mercoledì 10 maggio, in tutto il territorio comunale, a eccezione di La Rotta, Montecastello, Treggiaia, La Borra, Santa Lucia e le zone industriali di Gello e Pardossi. Per limitare i disagi agli utenti coinvolti erano stati allestiti quattro punti di approvvigionamento idrico sostitutivo, che tuttavia, vista la capillare attività informativa, sono risultati pressoché inutilizzati. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, praticamente inattivo il call center per informazioni e aggiornamenti.

Non sono mancate alcune criticità isolate, sempre possibili in caso di interventi di tale portata, e a maggior ragione viste le complesse condizioni in cui si sono svolti i lavori. Al mattino, le utenze poste ai terminali di rete, o ai piani più alti delle abitazioni sprovviste di autoclave, hanno dovute attendere un paio d’ore in più del previsto per ritornare ai normali livelli di servizio. Inoltre nel corso della giornata si è verificata una rottura su un diverso tratto di acquedotto, che ha causato mancanze d’acqua presso alcune utenze in via Indipendenza.

Tale guasto, paradossalmente, rafforza ancora di più l’importanza del lavoro concluso poche ore prima, poiché dimostra l’assoluta necessità di realizzare interventi di questo tipo. Non a caso, la condotta interessata dalla rottura è tra quelle che saranno al centro dei lavori nei prossimi mesi. Proprio portando avanti questo percorso di distrettualizzazione del sistema acquedottistico, in sinergia con l’amministrazione comunale, e altri interventi sistematici e risolutivi, sarà possibile ammodernare e migliorare ulteriormente il servizio idrico in termini di qualità e continuità per Pontedera-capoluogo e per le sue frazioni.