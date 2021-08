Vecchiano: conclusi i lavori al cimitero comunale

Completati i lavori al cimitero di Vecchiano a cura dell'amministrazione comunale. "Le lavorazioni sono concluse e sabato scorso 14 agosto si è svolta anche la cerimonia di benedizione della nuova struttura a cura del parroco don Renato Melani" afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Ricordo che si è trattato di importanti interventi messi a punto dalla nostra amministrazione comunale per un valore complessivo di oltre 100mila euro".

"Gli interventi da eseguire sono stati individuati nel massimo rispetto dell’edificio e delle peculiarità costruttive degli elementi originali. Sulla base di queste valutazioni, i materiali scelti per i nuovi elementi posti in opera sono l’acciaio e il legno, impiegati per replicare le tecnologie antiche e affiancare in maniera adeguata dal punto di vista architettonico gli elementi originali. Oltre alla ricostruzione del tetto, abbiamo provveduto alla sostituzione di alcune travi ammalorate, al risanamento delle cuffie sugli appoggi delle travi e alla ricucitura delle parti murarie che presentavano principi di distacco". "Anche in questo caso, come durante tutta la nostra legislatura, siamo intervenuti su un'opera attesa dalla comunità, con il chiaro obiettivo di migliorare sempre più i servizi e le strutture a disposizione della collettività. Il nostro impegno proseguirà anche in futuro su queste essenziali linee di principio. Essere concretamente a fianco dei nostri cittadini e delle nostre cittadine" conclude il sindaco Angori.