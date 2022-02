Si avviano verso la conclusione i lavori di sistemazione sul Fosso Aiale a Castelfranco

Sono in dirittura d’arrivo i lavori sul Fosso Aiale nel Comune di Castelfranco di Sotto. Si tratta di un intervento atteso da tempo realizzato grazie alla stretta collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e il Comune. "I lavori, lungamente attesi, hanno previsto la sistemazione del tratto terminale del Fosso Aiale, attraverso un progetto messo a punto in stretta sinergia con il Comune, realizzato dal personale del Consorzio e interamente finanziato con fondi consortili - spiega Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - l’obiettivo è ridare continuità al Fosso Aiale a valle della Strada Provinciale Nuova Francesca dove il corso d’acqua presenta problemi di deflusso con ristagni e allagamenti a monte della provinciale".

"Durante il 2021 diversi residenti di via Aiale si sono rivolti all’amministrazione comunale - afferma il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - per segnalare problemi al reticolo idraulico minore e la mancanza di deflusso delle acque pluviali specialmente in periodi particolarmente piovosi. Ci siamo attivati e instaurato un confronto con il Consorzio di Bonifica 4 ed i cittadini. Grazie alla realizzazione di un nuovo tratto con immissione direttamente nel Collettore di Usciana sarà possibile superare le criticità segnalate". "Da anni - dichiara l’assessore all’Ambiente, Federico Grossi - ci stiamo impegnando in una costante azione di manutenzione del reticolo idraulico minore del capoluogo come le ricavature dei fossi consortili. I mutamenti climatici impongono una costante cura del territorio che per noi rappresenta principalmente la sicurezza idraulica. Con il Consorzio di Bonica 4 c’è un confronto continuo e proficuo".

E' stato provveduto quindi allo scavo del tratto terminale per circa 400 metri e la ricostruzione dell’attraversamento sotto via Aiale ripristinando sezioni e pendenze ottimali. Nel dettaglio, a monte del tratto è stata fatta una riprofilatura delle sponde e un livellamento del fondo, mentre nel tratto centrale è stato effettuato uno scavo per ripristinare sezioni e pendenze e ricostruire l’attraversamento della strada sterrata di via Aiale. Infine, nel tratto terminale, si procederà in questi giorni ad un adeguamento della sezione e un livellamento del fondo.