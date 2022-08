Conclusi i lavori al cimitero di San Piero a Grado: intervento da 328mila euro

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori del primo e secondo lotto del nuovo campo murato al cimitero comunale di San Piero a Grado. L’intervento, durato dieci mesi, riguardava il pavimento a lastre tombali nella parte nuova del cimitero, e prevede la modifica dello schema distributivo dei loculi, l’integrazione del sistema fognario per la raccolta dell’acqua piovana, la ricostruzione del lastricato impermeabilizzante e l’innalzamento delle lastre tombali dai camminamenti di circa 14 centimetri. L’importo dei lavori, suddiviso in due lotti, è stato di 328mila euro. Negli anni scorsi si erano verificate infiltrazioni d’acqua causate dall’assenza di uno strato impermeabile nella pavimentazione e da un’inefficace sistema di raccolta di acqua piovana e nel 2018 si era provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area.

L'assessore Raffaele Latrofa commenta: "In questi anni abbiamo realizzato lavori di rilievo nel comparto dei cimiteri. Questi di San Piero a Grado sono lavori che ho voluto con determinazione perchè la situazione ereditata era veramente grave e indecorosa. Ricordo con estremo dispiacere di aver assistito personalmente all'apertura di un loculo contenente acqua. Tutto questo non dovrà accadere mai più. I lavori, importanti, appena terminati, consentiranno in futuro una degna sepoltura come è doveroso che sia garantito dall'amministrazione comunale. Temi delicati come questi, che sono legati ai sentimenti delle persone, devono essere trattati con la dovuta cura e attenzione. I lavori svolti sono patrimonio di un'intera comunità. Peraltro su questo cimitero insiste una porzione importante di territorio e le tante sollecitazioni ricevute, sin dall'insediamento, mi hanno convinto subito su quanto importanti fossero questi lavori. Nei prossimi anni continueremo a portare avanti il piano di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali resosi necessario a causa della precedente gestione".