Castelfranco: verso la conclusione la prima parte della riqualificazione di piazza Garibaldi

Stanno proseguendo e giungendo al termine i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di piazza Garibaldi: uno degli spazi pubblici di Castelfranco più identificativi del paese sta prendendo nuova forma. Già si delinea una nuova piazza con percorsi pedonali sicuri che rendono maggiormente fruibile e quindi condiviso uno spazio che diventerà sempre più centrale per Castelfranco, grazie a una riqualificazione che renderà la piazza più dinamica, connessa con le realtà circostanti, aperta e utilizzabile da tutti grazie a una varietà di microambienti che la renderanno adatta a ogni età e vivibile nelle varie stagioni dell’anno.

Stanno arrivando a conclusione gli interventi del lotto 1 finanziati con fondi PNRR (un contributo PNRR pari a 275.000 euro con ulteriori 30.000 euro coperti finanziariamente da contributo ministeriale) che vedranno nelle prossime settimane l’arricchimento della piazza con nuovi elementi, a partire dalle nuove piante che saranno messe a dimora in sostituzione dei pini pericolosi rimossi. L’obiettivo è concludere questa fase dei lavori in modo da rendere fruibile la nuova piazza per il giorno del Palio dei Barchini con le Ruote, il 26 maggio 2024.

A conclusione di questo primo intervento, partirà uno step successivo di 'rigenerazione urbana' che come da progetto denominato 'Una Piazza Resiliente Per Castelfranco - riqualificazione area commerciale di piazza Garibaldi e piazza XX Settembre', riguardante l’arredo urbano, la realizzazione di un chiosco, nuove rampe di accesso alla piazza e nuovi muretti e pavimentazione.

Questo lotto di lavori, di importo pari a 250.000 euro, risulta ammesso alla graduatoria regionale che finanzia gli interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio nonché a sostegno della riqualificazione dei CCN e sarà finanziato per 200.000 euro con contributo regionale e per 50.000 con risorse proprie comunali.

Il progetto esecutivo per questa seconda fase di interventi è stato recentemente approvato e passa quindi all’individuazione della ditta che eseguirà i lavori tramite bando di gara. L’assegnazione dell’appalto e l’avvio di questo secondo lotto di intervento dovrebbero avvenire nel mese di giugno 2024.

ARREDO URBANO. Il progetto prevede l’istallazione di rastrelliere per biciclette e la realizzazione di un chiosco con annesso un pergolato esterno che svolgerà la funzione di ombreggiamento e riparo. Presso il chiosco sarà possibile allestire un bar con locale magazzino, cucina e spogliatoio, più i locali dei servizi igienici per uso pubblico.

Per quanto riguarda l’arredo urbano della piazza si cercherà di riutilizzare degli elementi il cui stato di manutenzione risulti tale da consentirne, previo specifico trattamento di pulizia e restauro, il recupero. In particolare saranno recuperate le panchine in legno, oltre eventualmente ai cartelloni per l’affissione di locandine e manifesti.

Il chiosco sarà dotato di servizi igienici misti e per i diversamente abili, con annesso pergolato che costituirà un’area di ristoro all’interno della piazza. Il chiosco (di una superficie di circa 48 mq) sarà realizzato in legno e sarà posizionato su di una platea di fondazione di forma trapezoidale in calcestruzzo armato.

NUOVA PAVIMENTAZIONE. Il progetto prevede la realizzazione di una pavimentazione drenante adiacente al chiosco in analogia con la nuova pavimentazione della piazza appena realizzata in cemento architettonico. A delimitare parzialmente le aree verdi al centro della piazza è prevista la realizzazione di alcuni muretti di contenimento contro terra, larghi 50 cm, che possono costituire anche una seduta. Detti muretti saranno realizzati in cemento armato colorato bianco, in modo che possano avere buone caratteristiche di stabilità e resistenza

RAMPE DI ACCESSO. In ottica di realizzare un nuovo collegamento con piazza XX Settembre e favorire il collegamento con il Centro Storico, sono previste tre rampe di accesso alla Piazza nei punti di connessione pedonale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

"La piazza Nova prende forma sempre di più - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - I percorsi pedonali sono stati messi in sicurezza e già da adesso l’immagine della piazza è cambiata. Uno spazio pubblico aperto, riqualificato e valorizzato nella sua funzione di socialità. Ci auspichiamo che gli interventi del lotto 1 si concludano nel giro di alcuni mesi, in modo da poter riaprire la piazza per lo svolgimento del Palio. Poi però, come annunciato, i lavori continueranno chiudendo solo la parte interessata dalla realizzazione del chiosco, dei muretti e delle rampe. A questo secondo step di lavori ne seguirà un ultimo, dell’importo di 615.000 euro, per il quale l’amministrazione comunale si sta adoperando per reperire le risorse di finanziamento".