Pontedera, nuovo look per via Veneto: concluso il primo lotto di lavori

Si è concluso il primo lotto di lavori per il rifacimento di via Veneto nord a Pontedera. Si tratta della parte lato stadio e l'investimento complessivo è stato di 125mila euro. La riqualificazione comprende nuovi asfalti, un nuovo marciapiede con la protezione pedonale, due attraversamenti illuminati e segnalati con occhi di gatto lampeggianti, la costruzione di un'isola pedonale alla fermata dell'autobus e una nuova segnaletica.

Il secondo lotto di interventi comprenderà il rifacimento dell'ultima parte verso nord di via Veneto, fino alla rotatoria con via Bologna, con nuovi asfalti, attraversamento pedonale rialzato e illuminato su via Milano, sistemazione tratti di marciapiedi e nuova segnaletica. Inoltre è stato già finanziato e approvato un intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi lato ovest tra via Torino e via Milano.

"Tutto si inserisce in un percorso di riqualificazione del quadrante che ha visto molti interventi negli ultimi tre anni - spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Mattia Belli - un nuovo hub allo stadio e una nuova segnaletica con un investimento da 60mila euro, l'installazione dei varchi elettronici e la creazione della Ztl al Villaggio scolastico, le asfaltature su via Firenze, Torino e Salici, la sostituzione per ammodernamento di tratti di linea del servizio idrico con Acque spa e la posa della fibra, per la quale sono già in programma le operazioni di ripristino asfalto".