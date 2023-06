La scuola 'Mazzini' chiude l'anno scolastico al PalaCus: festa per oltre 350 alunni

Il Cus Pisa e la scuola ancora insieme, anche per l'ultima lezione dell'anno scolastico. Oltre 350 alunni e alunne della scuola media 'Mazzini' (Istituto comprensivo 'Tongiorgi') si sono ritrovati all'interno del campus sportivo universitario per una mattinata di giochi e sport con Atletica, Basket, Pallavolo, Tennis, Hockey su prato, Rugby, Frisbee, Calcio, Bocce.

"Con questa festa, le attività scolastiche del Cus entrano nella pausa estiva. E' stato un anno scolastico intenso, durante il quale sono stati svolti programmi di alfabetizzazione nelle scuole primarie dell'Istituto 'Tongiorgi', sono stati realizzati progetti di rugby, pallavolo e basket con le scuole 'Galilei', 'Mazzini' e 'Fermi', culminati con la costituzione di squadre di Istituto e di un torneo interscolastico di rugby per le tre scuole medie. Per la ripresa della stagione scolastica il Cus prevede un ampliamento della collaborazione con le scuole" ha affermato Renato Curci responsabile dei progetti del Polo Disciplinare del Cus Pisa.

"E' stata una bellissima iniziativa da parte del Cus che ha permesso di potenziare l’offerta scolastica e formativa oltre a quella della pura inclusione" ha affermato Beatrice Lambertucci, dirigente scolastica delle scuole 'Mazzini' di Pisa. La festa con la media 'Mazzini' è stata molto impegnativa, visto il numero di allievi coinvolti, ma si è svolta senza problemi, grazie alla puntuale sincronizzazione delle attività e alla quantità di spazi sportivi e palestre, che il Cus ha messo a disposizione. Elemento determinante del successo è stata la collaborazione degli insegnanti e la competenza e l'entusiasmo dei numerosi istruttori, ringraziati al termine della mattinata con un fragoroso e lungo applauso da parte di tutti gli allievi, riuniti nella tribuna del PalaCus, trasformata per l'occasione in Aula Magna Scolastica.

"Lo sport - come ha sottolineato la vicaria dell'istituto Brunella Reale - nei saluti alle scolaresche, non si esaurisce a scuola, ma deve proseguire anche nel doposcuola". E la società sportiva universitaria pisana vuole essere parte attiva di questo messaggio, per questo ha esortato gli allievi e le allieve a considerare il Cus la loro 'casa dello sport' per scegliere un'attività fisica che sia piacevole da praticare, da fare gradualmente, ma soprattutto regolarmente. Lo sport deve essere una sana abitudine di vita, gli alunni che andranno in seconda e in terza troveranno lo stesso progetto congiunto Cus-Scuola; per chi andrà alle superiori l'auspicio è che possano conciliare sport e studio: uno degli obiettivi del Cus Pisa e dell’Università di Pisa. Al termine della mattinata, sono stati premiati gli alunni ed alunne più meritevoli.