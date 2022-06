Concorsi presso la sezione di Pisa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare comunica che sulla pagina dedicata (https://jobs.dsi.infn.it/index.php?tipo=Tempo%20Determinato) del proprio sito, sono stati pubblicati i seguenti bandi per la ricerca di personale. Il termine di scadenza per inoltrare le domande è il 29 luglio 2022. PI-C6-24547: Concorso per titoli ed esami per l'assunzione presso la Sezione di Pisa dell’INFN di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con profilo di Collaboratore Tecnico E. R. di VI livello professionale, per attività di installazione e gestione di server, personal computer e notebook; assistenza informatica agli utenti; configurazione e gestione di apparati e di servizi di rete e di storage; gestione e manutenzione di sistemi operativi Windows e Linux e di meccanismi di virtualizzazione; gestione di problematiche di sicurezza informatica. PI-C6-24550: Concorso per titoli ed esami per l'assunzione presso la Sezione di Pisa dell’INFN di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con profilo di Collaboratore Tecnico E. R. di VI livello professionale, per attività tecniche di supporto per esperimenti in fisica che consistono nella progettazione meccanica con strumenti CAD; realizzazione, montaggio e collaudo di congegni e strutture elettro-meccaniche mediante l’uso di macchine utensili anche dotate di sistemi CAM e strumenti di officina meccanica. PI-F5-24548: Concorso per titoli ed esami per l'assunzione presso la Sezione di Pisa dell’INFN di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 24 mesi, con profilo di Funzionario di Amministrazione di V livello professionale, per attività amministrativa nel settore degli acquisti e dei contratti pubblici; attività di segreteria di direzione, gestione del personale e reclutamento del personale.