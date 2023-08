In arrivo da tutta Italia i candidati per affrontare il concorso di ammissione della Scuola Superiore Sant’Anna. Partenza con le prove scritte di Medicina lunedì 28 agosto, alle ore 14, e martedì 29 agosto, ore 9, entrambe al polo didattico 'Porta Nuova', per proseguire con Ingegneria nel pomeriggio di martedì 29 agosto e nella mattina di mercoledì 30, con Scienze Sociali tra giovedì 31 agosto e venerdì primo settembre. Concludono la fase degli scritti le prove di Agraria e Biotecnologie vegetali nei giorni di martedì 5 settembre e mercoledì 6 settembre. Seguono le prove orali, che vogliono analizzare la conoscenza nelle materie dell’ambito concorsuale e valutare le inclinazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola Superiore Sant’Anna, l’attitudine all’area prescelta e alla vita collegiale.

Oltre al numero di domande pervenute, il 20% in più rispetto al 2022, aumentano anche i posti di allieva o di allievo: 29 per la Classe accademica di Scienze Sociali e 29 per quella di Scienze Sperimentali e Applicate, per un totale di 58. A questi si aggiungono almeno 8 posti finanziati da fondazioni e aziende private che condividono con la Scuola Superiore Sant’Anna i valori del merito e del talento, promuovendone la messa in azione per la creazione di innovazione e sviluppo. L’aumento dei posti è stato reso possibile anche grazie all’impegno profuso dalla Scuola Superiore Sant’Anna nell’acquisizione di nuovi spazi dedicati all’alloggio, all’apprendimento e alla ricerca del proprio corpo studentesco.

Per dare il benvenuto alle future studentesse e ai futuri studenti, insieme al concorso torna anche 'Pisa accoglie il talento', l’iniziativa della Scuola Superiore Sant’Anna che permette di fare dell’incontro con la città di Pisa un’esperienza memorabile per tutti i candidati. Infatti, a chi partecipa alle prove di ammissione, la Scuola Superiore Sant’Anna offre il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio: un’azione che vuole abbattere ogni possibile ostacolo alla valorizzazione del merito e del talento individuale. A questo si aggiunge un insieme di iniziative per rendere la permanenza a Pisa, città universitaria per eccellenza, un’esperienza unica sia per i giovani talenti che per chi li accompagna, con agevolazioni per il soggiorno in strutture convenzionate oppure presso i collegi della Scuola Superiore Sant’Anna e altre opportunità per conoscere meglio le ricchezze artistiche, culturali e ambientali di Pisa attraverso collaborazioni con musei e fondazioni.