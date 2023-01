Santa Croce: presentato il concorso lirico intitolato a Claudio Desderi

E' stata presentata oggi, 17 gennaio, al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, la prima edizione del concorso lirico 'Claudio Desderi', ideato dal soprano Simonetta Pucci e realizzato dall’associazione Italian Opera Florence del pianista e direttore d’orchestra David Boldrini, in collaborazione con il Comune di Santa Croce sull’Arno. Si tratta di un premio internazionale dedicato ai nuovi talenti del canto ed è intitolato all’indimenticato baritono Claudio Desderi (Alessandria, 9 aprile 1943-Firenze 30 giugno 2018), interprete straordinario, prediletto da Claudio Abbado e Riccardo Muti, ed egli stesso direttore d’orchestra, sovrintendente, direttore artistico, didatta e mentore di tanti giovani promesse della lirica.

Alla presentazione per l’amministrazione comunale sono intervenute il sindaco Giulia Deidda e l’assessore alla cultura Elisa Bertelli, per il concorso lirico Simonetta Pucci, presidente, David Boldrini, direttore artistico, Barbara Desderi, figlia del Maestro. Erano inoltre presenti alcuni componenti della giuria: i soprani Maria Luigia Borsi, il regista Alberto Paloscia, e il direttore d’orchestra Marco Severi. Della commissione faranno parte anche il direttore d’orchestra Filippo Arlia, il produttore discografico Raffaele Cacciola e il pianista Roberto Corlianò.

Le audizioni della prima edizione si svolgeranno il 24 e 25 gennaio al Teatro Verdi e saranno aperte al pubblico. In palio: borse di studio, premi speciali per le interpretazioni di brani di Rossini, Donizetti e Mozart, scritture per concerti degli Amici dell’Opera di Pistoia, il premio discografico Movimento Classical e lo speciale Premio Desderi che consentirà ai vincitori di esibirsi sul palcoscenico nella Stagione lirica 2023 di Italian Opera Florence, nelle due date in programma al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno: Barbiere di Siviglia di Rossini (4 marzo) e Don Giovanni di Mozart (29 aprile).

L’amministrazione ha sottolineato l’importanza del progetto che rappresenta un'opportunità per portare la musica al teatro comunale Verdi, costruito agli inizi del 20° secolo anche con lo scopo di ospitare opere liriche. I cittadini di Santa Croce sull’Arno potranno avere un’offerta più ampia e per gli amanti della lirica questa collaborazione potrà rappresentare l’occasione per vedere famose opere. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di offrire ai vincitori concrete opportunità di carriera e l’intento di mantenere vivo non soltanto il ricordo del Maestro Desderi e il suo impegno costante a favore dei giovani di talento, ma anche la sua arte interpretativa, immensa e sempre attuale. Informazioni: https://www.italianoperaflorence.it/.