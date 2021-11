Concorso di fotografia per gli studenti dell’Itis di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie alla disponibilità di Mauro Fanfani presidente dell’associazione Fotografi di Pomarance è stato possibile organizzare anche quest’anno un corso di fotografia per i ragazzi della IV ITIS “A. Santucci”. Il corso, propedeutico all’attività di fotogrammetria che la scuola propone i propri studenti, si è sviluppato in quattro lezioni da due ore ed ha permesso non solo di affrontare gli aspetti tecnici delle macchine fotografiche e delle attrezzature in uso ai fotografi professionale, ma anche di illustrare le metodologie di costruzione e composizione delle foto. Nell’ultima lezione i ragazzi, grazie all’attrezzatura messa a disposizione dell’associazione, si sono divertiti in un gioco di ruoli che li ha visti fotografi e modelli all’interno della classe. La preside, Federica Casprini, intervenuta a quest’ultima lezione ha ringraziato il sig. Fanfani e su spinta dei ragazzi ha promosso un concorso fotografico con il tema “L’ELETTRICITA’” aperto a tutti i ragazzi dell’istituto. I ragazzi, sorpresi dal tema, hanno iniziato a discutere tra loro sulla possibile scena proponendo vari possibili scatti: la scarica elettrica alla macchina di Wimshurst, una foto di una ragazza con i capelli ritti a causa di cariche elettrostatiche, una composizione di vecchi strumenti analogici, delle foto dei laboratori etc..