e-contest, Confcommercio svela i nomi dei vincitori del concorso

Tre aziende pisane trovano sotto l'albero di Natale tre siti di e-commerce. E' il regalo di Confcommercio Provincia di Pisa e dell'azienda Prestart, che attraverso il concorso #e-contest hanno selezionato le realtà del territorio che riceveranno in dono tre piattaforme on-line. Le aziende vincitrici sono Frank Exè di Michela Mannucci, laboratorio-negozio di pelletteria artigianale, borse e accessori di Santa Croce sull'Arno Mosche Bianche di Pamela Bianchi, azienda di artigianato, arredo e design di San Miniato; e l'Enoteca Le Melorie di Matteo Fagnani, a Ponsacco in località Le Melorie.

"Tre aziende che potranno contare sulla consulenza di professionisti per sviluppare e potenziare la propria presenza sui canali web" dice il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Facciamo i complimenti ai vincitori e alle tante imprese e attività che hanno partecipato, segno che il mondo del commercio, turismo e servizi è sensibile al tema della digitalizzazione e pronto a cogliere le opportunità che offrono i mercati digitali per affrontare questa difficile fase economica".

"L'augurio che rivolgiamo alle aziende vincitrici e a tutte quelle che si sono iscritte alla prima edizione dell'e-contest è quello di affrontare le sfide con spirito innovativo e utilizzare gli strumenti offerti dalla digitalizzazione per sviluppare il proprio business. Con questo concorso abbiamo voluto mettere a loro disposizione un aiuto concreto, grazie alla partnership con l'azienda Prestart" conclude Pieragnoli.

"Le tre aziende vincitrici avranno a disposizione una piattaforma di e-commerce con incluso un corso di formazione di due ore per gestirla in completa autonomia" spiega Federico Dani titolare di Prestart. "Con il nuovo sito potranno contare inoltre su un'ottimizzazione Seo per un migliore posizionamento sui motori di ricerca, un collegamento diretto con i principali sistemi di pagamento e una grafica intuitiva e adatta a tutti i dispositivi. Una bella occasione per potenziare le proprie vendite on line e rafforzare la propria presenza sul web".