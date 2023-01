'I volti e gli spazi dell'associazione': scatta il contest fotografico delle Acli provinciali di Pisa

L’associazionismo raccontato per immagini. E’ l’obiettivo de 'I volti e gli spazi dell’associazione', il contest fotografico promosso dalle Acli provinciali di Pisa e rivolto a tutti coloro che vogliono esprimere la propria idea di associazione attraverso una fotografia.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti, senza limiti d’eta, in possesso di un account Instagram. Partecipare è semplice e per farlo c’è tempo fino al 7 gennaio: la foto scelta (si può partecipare con un solo scatto) dovrà essere pubblicata su un proprio profilo Instagram pubblico, aggiungendo la didascalia, l’hashtag ufficiale del contest (#ContestAcliPisa) e il tag @acliprovincialidipisa. In questo modo ogni foto verrà pubblicata in automatico sulla pagina instagram delle Acli provinciali di Pisa.

Le prime 30 foto che avranno ottenuto il maggior numero di 'mi piace' saranno esposte in contemporanea il 28 e il 29 gennaio 2023 in tutti i circoli e nuclei Acli della provincia di Pisa in occasione della 'Festa del tesseramento'. Nell’occasione saranno anche votate e quelle che risulteranno vincitrici in ciascun circolo parteciperanno a un ulteriore votazione che si svolgerà durante la 13esima edizione di 'Fest’Acli', la festa provinciale delle Acli Pisa.

“L’obiettivo è duplice - spiega Lorenzo Bravetti, consigliere provinciale Acli - da un lato è un modo crediamo simpatico e di facile accesso per avvicinare i giovani all’associazione e dall’altro per sondare il modo in cui ragazze e ragazzi guardano al mondo dell’associazionismo e al volontariato”.