'Riprendi la ripresa!': nuovo contest fotografico per immortalare la tradizione

Dopo il successo del concorso fotografico 'Scatti nella Tradizione', l’Assessorato alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa prosegue con i progetti legati alle immagini immortalate in occasione degli eventi del Giugno Pisano e non solo. Nell’anno della ripartenza per molti appuntamenti tradizionali il progetto ha un titolo che più chiaro non si può: 'Riprendi la ripresa!'. Una sorpresa da preparare durante questo mese, con la meravigliosa appendice settembrina, che prevede per quest’anno l’insolita data dell’11 settembre per l’edizione pisana della regata ARMI: riprendi la ripresa!

Un progetto del quale volutamente l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, non vuole svelare in maniera definita i contorni, ma che si propone di coniugare tradizioni, cultura e socialità in modo artistico. Bedini si limita a lanciare un appello "a tutti coloro che vivranno sui Lungarni i 4 eventi principali delle tradizioni pisane previsti per il 2022, ovvero la Luminara, il Palio di san Ranieri, il Gioco del Ponte e l’edizione pisana della regata della Antiche Repubbliche Marinare, prevista nella nostra città per l’11 settembre. L’invito è quello di scattare fotografie che ritraggono persone, cose, situazioni gioiose o divertenti, momenti particolari, simboli, scorci durante i suddetti eventi, e metterle da parte. A metà settembre, poi, saranno rivelati i dettagli del progetto e sarà attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato cui sarà possibile inviare questi scatti per vederli 'eternati' in un’opera artistica. Naturalmente questi scatti potranno fin da subito essere comunque pubblicati: non vogliamo l’esclusiva, anzi ci preme che le immagini delle nostre feste facciano il giro del mondo grazie a internet. Non voglio rivelare ulteriori dettagli: ci piace che si crei un po’ di curiosità e di attesa".

Nella foto 'Mille Luci' di Roberto Tota, vincitrice del contest Scatti nella tradizione