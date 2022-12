Un fumetto che racconta la sostenibilità nell'agricoltura: l'Unipi premia gli studenti vincitori

La 5G e la 5F dell'Agrario Parentucelli-Arzelà di Sarzana hanno vinto il concorso dell’Università di Pisa 'From farm to fork ...to future' con un fumetto sulla sostenibilità in agricoltura. La premiazione è avvenuta il 1 dicembre nell’aula magna del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali alla presenza del direttore Marcello Mele e della presidente del corso di Scienze agrarie Lucia Guidi. In rappresentanza delle due classi c’erano Lucia Trisorio, Lorenzo Costagliola, Alessandro Plicanti e Serena Mangini accompagnati dal professore Massimo Caleo, coordinatore dell’iniziativa per il Parentucelli-Arzelà. Oltre al titolo, la scuola si è così aggiudicata 2.000 euro da impiegare nella riqualificazione dei propri laboratori didattici. Il concorso 'From farm to fork ...to future' si è svolto nell'ambito di un Progetto Orientamento e Tutorato finanziato dal Mur e coordinato dalla professoressa Lucia Guidi.