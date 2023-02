Nuova edizione del concorso 'Montopoli Musica&Talenti'

Dopo il grande successo della prima edizione l'Associazione Giubilate, con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d'Arno, in collaborazione con Blu Confine, Casa del fiore di Mirella e Cartoleria Artescuola, annuncia la seconda edizione del concorso musicale 'Montopoli Musica&Talenti'. Una gara a suon di note, rivolta a band e solisti, allievi di scuole di musica italiane pubbliche e private o di scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e conservatori di musica; insomma a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Lo scopo è incoraggiare e incentivare giovani talenti e, allo stesso tempo, promuovere la conoscenza del territorio. Il concorso si svolge dal 15 febbraio al 12 marzo (le audizioni si terranno il weekend del 25-26 febbraio).

"La musica fa parte della nostra vita e della nostra associa zione - raccontano gli organizzatori - è uno dei linguaggi che utilizziamo per veicolare i nostri messaggi. Lo scorso anno la partecipazione dei concorrenti e del pubblico ci ha ripagato degli sforzi organizzativi. Siamo felici di annunciare la seconda edizione, il nostro obiettivo è fare in modo che il concorso diventi un appuntamento fisso tra gli eventi di Montopoli e del territorio".

Le audizioni selezioneranno i finalisti che accederanno così alla serata dell'11 marzo nella quale si esibiranno e saranno premiati. Premi e attestati saranno assegnati dalla giuria e dal pubblico in sala, tra i riconoscimenti c'è il buono da spendere al negozio Niccolai Grandi Magazzini Musicali, il premio Giubilate che darà la possibilità di esibirsi a uno degli eventi organizzati sul territorio e quello assegnato dalla Blu Confine che offre la possibilità di registrare gratuitamente un brano nei loro studi.

"Siamo felici di poter patrocinare questa iniziativa - hanno commentato il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessore alla cultura e all'istruzione Cristina Scali - apprezziamo lo spirito del concorso e la volontà di valorizzare il talento soprattutto tra i più giovani. Ringraziamo l'associazione Giubilate per riuscire a creare importanti momenti di ag gregazione sul territorio". Regole e condizioni per partecipare al concorso possono essere consultate sulla pagina Facebook 'Montopoli Musica & Talenti'. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 5 febbraio.