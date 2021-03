'Concorso di Natale' di Ctt Nord: premiate le 249 classi partecipanti

Si è concluso in questi giorni il concorso 'Pensiero di Natale' di Ctt Nord, che ha coinvolto circa mille classi (seconde e terze della scuola primaria dei territori di Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Prato), con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico di Pisa, il Cred Valdera, il Cred Valdarno, la Conferenza dei Sindaci dell’area pisana ed il Comune di Fucecchio. Sono stati consegnati i premi alle 249 classi del territorio pisano, messi a disposizione dell’iniziativa grazie al contributo di numerosi sponsor.

I pensieri degli alunni hanno regalato emozioni e sorrisi ai lettori della pagina Facebook dell’azienda di trasporti (ben 150mila) con una partecipazione attiva anche dei genitori e messaggi di riconoscenza. Tutte le classi hanno ricevuto un premio in buoni spesa in didattica grazie all’accordo raggiunto con Buffetti Centro Servizi a Pisa, la Cartoleria Carrara a Pontedera e Origami Cartoleria a Volterra, ed inoltre altri buoni e premi in base al numero di like raggiunti e al giudizio della giuria. La Dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Dott.ssa Donatella Buonriposi, dichiara così la sua soddisfazione: "Sono molto contenta che ci sia stata anche quest'anno da parte delle scuole un’ampia partecipazione al 'Pensiero di Natale' che certamente ha contribuito a far sentire ai nostri bimbi il senso della Festa in un momento davvero difficile".

Tra gli omaggi messi in palio, validi per l’anno scolastico 2021/2022, si ricordano gli ingressi al Museo civico di Paleontologia e del Laboratorio di Educazione ambientale del Comune di Empoli, all’Eco museo dell’alabastro di Volterra offerti dall’amministrazione comunale, al Museo della Geotermia di Larderello offerti da Idealcoop e gli ingressi con visita guidata a La Miniera di Montecatini Val di Cecina offerti dalla Coop. Itinera. Gli altri premi: gli ingressi omaggio a Villa Baciocchi a Capannoli, al Museo della ceramica Coccapani a Calcinaia, al Museo della civiltà contadina a Montefoscoli, i laboratori online gratuiti offerti dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, la visita delle Mura di Pisa, gli ingressi omaggio al Museo di Storia naturale a Calci, le visite guidate al Museo Piaggio di Pontedera, al Museo di Fucecchio e al Museo della Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio.

Tra gli altri sponsor: Aon 'leader mondiale dell’intermediazione assicurativa', Cr di volterra, ST Company, Gas and Heat, Antoni soccorso stradale, Possenti Impianti, Casa del Freno, Elettrotecnica Effegibi di Ferrari, Cooplat, Lattanzi Group, Valiani Carrozzerie Industriali.