Dall’heritage al surrealismo, fino all’alta artigianalità. Gli studenti di Istituto Modartech tornano a calcare le passerelle della moda nazionale, partecipando alla 33ª edizione del Concorso nazionale professione moda giovani stilisti di Cna Federmoda, che si svolgerà giovedì 6 luglio, alle 17, allo stadio Domiziano (Piazza Navona) di Roma. Tra i 20 finalisti, provenienti da tutta Italia, che sfileranno durante la serata, tre provengono dal corso di laurea in Fashion Design della Scuola di alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy. Si tratta di Cecilia Colca, Nicola Setaro e Teresa Ferrara, che concorreranno per le sezioni Abbigliamento e Maglieria.

Con la sua 'Naiveness' Cecilia Colca ha ideato una collezione che vuole essere un invito a fermarsi nel mezzo della quotidianità degli adulti, ad uscire da un mondo che ci vuole sempre forti e performanti, facendoci allontanare dalle emozioni più infantili e fragili. Una delle principali ispirazioni è stata la riscoperta della scatola dei ricordi che conserva da anni ogni diario, ogni disegno, ogni gioco dimenticato, video e foto. Focus sulla maglieria e l’uncinetto con lavorazioni realizzate a mano.

Si concentrano invece sul disagio verso la società moderna, vista come finta e violenta, gli outfit della collezione di Nicola Setaro, denominata 'Le Miroir Couture'. Ogni abito rappresenta una realtà cruda e difficile, tuttavia nel fascino dei disegni e dei tessuti si può riflettere, come in uno specchio magico, l’auspicio di un futuro migliore. Spiccano gli abiti scultura con colorazioni con foglia d’oro che l’hanno portato a ricevere il primo premio The Next Switch Award.

Teresa Ferrara ha invece realizzato la collezione 'Caos/Calma', che le è valsa il premio Pitti Tutoring & Consulting Reward 2023, riconoscimento che viene consegnato ai neo-designer che si sono distinti nei propri lavori per merito e per elevate potenzialità creative. Si tratta di una collezione che attraverso la contrapposizione tra caos e calma presenta una perfetta imperfezione di un lavoro artigianale. L’arte come cura, presenta in una chiave di lettura giocosa che sfrutta la simbologia a favore di dettagli accurati e lavorazioni uniche, puntando sulla versatilità della maglieria fatta a mano al telaio, per giochi di pesantezze al contempo eleganti e streetwear.

"Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti, anche quest’anno, a portare tre talenti tra i finalisti del concorso nazionale di Cna Federmoda - afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech - si tratta di uno degli appuntamenti più interessanti per i giovani, per molti dei quali ha rappresentato anche l’inizio di una carriera professionale di successo. Essere ogni anno presenti a questi appuntamenti è quindi una testimonianza del buon lavoro portato avanti dal nostro Istituto, che lavora costantemente per offrire agli studenti tutti gli strumenti necessari ad avere una marcia in più per presentarsi in modo competitivo sul mercato".