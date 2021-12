Svolgimento di un concorso: possibili disagi agli sportelli Asl della Valdera

L’Asl Toscana nord ovest informa che domani 21 dicembre, a causa dello svolgimento di un concorso pubblico che impegna un alto numero di personale amministrativo, in Valdera il numero degli sportelli aperti al pubblico sarà ridotto. Di seguito l’elenco degli sportelli in grado di garantire l’attività, anche se in maniera limitata:

CUP Via Fleming – Pontedera;

Sportello pratiche amministrative Via Fleming Pontedera;

Sportello Presidio Distrettuale Ponsacco;

Sportello Presidio Distrettuale Bientina;

Sportello Presidio Distrettuale La Rosa Terricciola;

Sportello Presidio Distrettuale Santa Maria a Monte;

Punto Servizi – Atrio ospedale Lotti

CUP 2° Livello – Atrio ospedale Lotti

Sportello riscossioni – Atrio ospedale Lotti

La Asl si scusa per il disagio e invita la popolazione a recarsi agli sportelli solo per effettive ed impellenti necessità, utilizzando i servizi on line messi a disposizione per le pratiche amministrative di sportello o rimandando al giorno successivo le pratiche non urgenti.