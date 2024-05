Torna il concorso 'Ripafiorita, Borgo in fiore 2024'

Davanzali, balconi, finestre, portoni, scale, vicoli, micro-giardini, attività commerciali. Il concorso 'Ripafiorita, Borgo in fiore 2024' è pronto a decorare ogni angolo di Riparbella. Le iscrizioni gratuite si stanno per aprire. La coloratissima sfida è organizzata e promossa dalla Proloco di Riparbella ed è il primo atto della fase di preparazione della due-giorni di Ripafiorita in programma il 25 e 26 maggio. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di cittadini ed operatori commerciali al fine di rendere ancora più bello ed accogliente il borgo.

Le iscrizioni al concorso possono essere effettuate tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito Proloco Riparbella, dalla pagina facebook o direttamente all’Ufficio Turistico della Proloco di Riparbella a partire dal 10 maggio. La giuria valuterà le seguenti categorie: qualità dei fiori e delle piante utilizzati, originalità della composizione, fantasia e bellezza estetica, armonia dei colori e dell’allestimento. Per ogni categoria sarà assegnato un premio (targa e/o coppa). Attenzione: saranno esclusi dal concorso gli allestimenti realizzati con fiori o piante finte (ad esempio: carta, plastica, e/o altri materiali). Il concorso è aperto a tutti: residenti, proprietari di seconde case o affittuari; singolarmente o per gruppi condominiali, associazioni ed esercenti commerciali.

Le premiazioni si svolgeranno durante il pranzo domenica 26 maggio al Parco Carlo Alberto dalla Chiesa. Da non perdere nella giornata di sabato il laboratorio di infiorate e il color party serale.