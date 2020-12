Maltrattamenti all'asilo: condannate le due maestre imputate

Sono arrivate le condanne per le maestre dell'asilo del Cep, al centro dell'inchiesta per maltrattamenti sui bambini scoppiata a febbraio 2016. Fu uno shock la visione del video girato dai Carabinieri con i colpi dati ai piccoli. Stamani, 14 dicembre, come riportato dai quotidiani locali, si è chiuso il primo grado del processo a carico di Sonia Ori e Donatella Castiglioni, con la terza maestra coinvolta, Marcella Ricci, che aveva chiuso la sua posizione con un patteggiamento di un anno e 10 mesi. La sentenza del Tribunale di Pisa prevede per la 60enne Sonia Ori tre anni e 6 mesi di reclusione, mentre per Donatella Castiglioni, 63 anni, 2 anni con sospensione della pena.