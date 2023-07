La Corte d'Assise di Pisa ha emesso la sentenza: condanna per omicidio volontario in concorso per gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara. Le pene sono rispettivamente di 26 e 18 anni. La morte di Emanuele Scieri, il parà siracusano trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999, ha dei responsabili, secondo la sentenza di primo grado pronunciata nel pomeriggio di ieri, 13 luglio.

Una condanna che arriva a distanza di 24 anni dai fatti, anni in cui familiari e amici non hanno mai smesso di chiedere verità sul caso. Il verdetto sarebbe dovuto arrivare il 14 giugno scorso ma, a sorpresa, dopo più di sei ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise aveva chiesto di sentire tre donne che, nel 1999, erano state inserite nella lista testi del pm che aveva condotto la prima inchiesta sulla morte del parà. Le dichiarazioni delle tre donne sono state ritenute necessarie perché proprio in quei giorni d'agosto frequentavano e avevano rapporti con i caporali accusati dell'omicidio.

Imputati nel processo e ora condannati sono due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella (difeso dall'avvocato Andrea Cariello) e Luigi Zabara (difeso dagli avvocati Andrea Di Giuliomaria e Maria Teresa Schettini), accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi. La Procura di Pisa aveva chiesto 24 e 21 anni.

"La nuova inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri è iniziata nell'aprile 2017 ed ha comportato un lavoro lungo e complesso, visto che erano passati quasi 20 anni. Si è cercato di ricostruire i fatti accaduti per dare una risposta anche alla sua famiglia che cercava verità e giustizia. L'inquadramento della nostra inchiesta appare più o meno accolto dalla Corte, ma questo lo sapremo solo quando leggeremo le motivazioni della sentenza". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex procuratore capo di Pisa Alessandro Crini, in pensione da metà aprile, poco dopo aver svolto la requisitoria al processo, che ieri pomeriggio era presente nell'aula della Corte di Assise alla lettura della sentenza. "Vedere la commozione del fratello di Scieri, Francesco, alla lettura della sentenza, ha dato un senso al nostro lavoro", ha aggiunto Crini.