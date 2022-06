Era condannato a più di 9 anni di prigione per droga: arrestato allo sbarco in aeroporto

Dopo il lungo periodo di rallentamento dell'attività dovuta alla crisi pandemica, anche lo scalo aereo pisano è interessato dalla ripresa del traffico passeggeri, così anche i quotidiani controlli della Polizia di Frontiera aumentano di importanza. E' stato così individuato tra i passeggeri di un volo un cittadino marocchino di 35 anni, nei confronti del quale era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica di Grosseto. L'uomo, intercettato ed identificato al momento del suo arrivo dal Marocco, deve scontare una pena a 9 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova in carcere al Don Bosco.

Un altro uomo è stato fermato tra i passeggeri in partenza per Dublino, un 37enne somalo, che tentava di imbarcarsi con un documento appartenente ad un'altra persona. Gli operatori della Polizia di Stato, dopo un attento controllo del documento, cioè una carta di identità svedese intestata ad altro cittadino somalo, si sono accorti che nonostante la forte somiglianza l'identità era diversa. Ha quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà dell'uomo per il reato di sostituzione di persona, nonché al sequestro del documento esibito.