Ospedale Lotti, l'Asl replica a Fdi: "Le foto non riguardano il pronto soccorso, è un padiglione già in disuso"

Una precisazione dopo la denuncia dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli e Franco Valleggi sulle condizioni del pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera arriva dall'Asl Toscana Nord Ovest, che fa chiarezza sulla situazione presente al 'Lotti'. "La fotografia divulgata dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli e Franco Valleggi - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - non riproduce il padiglione dove è collocato il pronto soccorso bensì il padiglione F, praticamente inutilizzato e già inserito nel piano delle opere in programma". "Il costo dei lavori di demolizione e ricostruzione è finanziato con fondi art.20 e con fondi del PNRR. Infatti, la riqualificazione del Lotti è stata inserita nelle opere da finanziare con i fondi del PNRR" aggiungono dall'Asl.

I due consiglieri comunali avevano annunciato di aver presentato un'interrogazione affinchè il Comune si interessasse della questione e valutasse l'effettivo stato della struttura.