Condominio occupato, intorno era zona di spaccio: 4 denunciati, espulsi 2 irregolari

La Polizia Municipale di Pisa è intervenuta in un condominio di Riglione per liberare alcune abitazioni che erano state occupate abusivamente. A dare l'allarme sono stati i residenti, che in più esposti hanno segnalato la presenza degli stranieri irregolari, con tanto di spaccio di droga nelle immediate vicinanze dello stabile. Così, nei giorni scorsi, gli operatori di via Battisti hanno avviato l'operazione di controllo.

Gli agenti hanno dapprima fatto luce sulla situazione: durante le indagini hanno appurato, sentendo anche il proprietario dell'immobile, che alcuni appartamenti erano diventati la dimora illecita di nordafricani irregolari, che oltre a rifiutare di andarsene minacciavano lui stesso di ritorsioni, nel caso di uno sgombero.

Al momento del blitz, gli operatori Nosu hanno perlustrato piani e abitazioni, rintracciando 4 stranieri di origine tunisina con alle spalle numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona. Tutti sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobili. Per due di loro è scattata l'espulsione dallo Stato. Uno di questi, inoltre, si è finto minorenne per evitare la procedura. Non è riuscito nel suo intento: ne è stata verificata l'effettiva maggiore età tramite l'esame delle ossa del polso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cisanello.

Un'altra occupazione, di diverso tenore, è avvenuta in via Saragat, presso la sede della Società della Salute di Pisa. In questo caso è finito in manette un uomo di origini straniere, che con moglie e figli si era piazzato da due giorni negli uffici pretendendo l'immediata assegnazione di un alloggio. La Polizia Municipale è stata chiamata per risolvere la situazione di stallo, in quanto l'attività di pubblico servizio era stata interrotta. Al momento dell'intervento, uno degli agenti è stato colpito da una gomitata da parte dell'uomo, che ha rifiutato di farsi identificare e di uscire dall'edificio.