Alla guida sotto effetto di alcol: denunciato conducente

Nel territorio della Compagnia di Pontedera i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un conducente per guida sotto l’influenza di alcool.

Il giovane, alla guida dell’autovettura di proprietà di un familiare, è stato controllato dai militari e, sottoposto ad accertamento per la verifica del tasso alcolemico, è risultato positivo con un tasso di oltre 1 gr/l.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata.