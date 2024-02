Si sente male mentre è alla guida: salvato da due carabinieri

Intervento provvidenziale nei giorni scorsi da parte di due carabinieri della Compagnia di Pisa, in forze alla Sezione Radiomobile, che sono riusciti a salvare la vita ad una persona che aveva accusato un malore in auto.



I due militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno infatti notato una vettura che era andata ad impattare contro un’impalcatura installata a ridosso di un palazzo.

Compresa immediatamente la situazione, i due carabinieri si sono dunque preoccupati di verificare le condizioni del conducente: l’uomo alla guida - un signore che si stava recando fuori città per impegni personali - si trovava accasciato di lato, purtroppo in stato di totale incoscienza.

Valutata ed accertata immediatamente la gravità del caso, i militari si sono subito attivati per assistere l’automobilista, suddividendosi i compiti: mentre il vicebrigadiere ha richiesto immediatamente i soccorsi sanitari, il collega ha aperto la portiera del veicolo ed insieme hanno estratto il conducente, che non

mostrava apparenti segni vitali, adagiandolo poi sull’asfalto.



Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, grazie alla preparazione professionale sul primo soccorso e seguendo le indicazioni del 118, i due carabinieri hanno così praticato la rianimazione cardiopolmonare sulla persona esanime, ponendola poi in posizione laterale di sicurezza al fine di assicurarsi che le vie respiratorie fossero disostruite.

Il tempestivo ed determinante intervento dei due militari dell'Arma ha permesso la ripresa delle funzioni vitali del signore ed il successivo trasporto in ospedale da parte del personale sanitario - giunto sul posto dopo pochi minuti - che ha effettuato le cure del caso, trasportando poi l'uomo in ospedale.